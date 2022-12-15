Büsküvütçü’ye dört davadan 4 bin 500 TL ceza

Modacı Barbaros Şansal’a sözlü tacizde bulunan MDP Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, 4 davadan suçlu bulundu, para cezasına çarptırıldı. Kararı değerlendiren Büsküvütçü “Şeriatın kestiği parmak acımaz” ifadelerini kullandı







Modacı Barbaros Şansal’a, 2018 yılında Lefkoşa’daki bir restoranda sözlü tacizde bulunan Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü aleyhinde açılan kamu davası sonuçlandı. Büsküvütçü, 4 davadan suçlu bulundu, para cezasına çarptırılmasına karar verildi.

“İtale-i Lisan, Rahatsızlık Verme, Uygunsuz Tavır ve Hareket, Mülke Tecavüz” suçlarından yargılanan Büsküvütçü, 4 davadan suçlu bulunarak 4 bin 500 TL para cezasına çarptırıldı.

Büsküvütçü’nün Şansal’a sözlü tacizde bulunduğu olay, kayda alınmış ve sosyal medyada yayınlanması üzerinde ülke gündeminde geniş yankı uyandırmıştı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Tutku Candaş’ın huzurunda görüşülen davada, sanık Buray Büsküvütçü “İtale-i Lisan, Rahatsızlık Verme, Uygunsuz Tavır ve Hareket, Mülke Tecavüz” suçlarından itham edilmiş ve suçlamaları kabul etmemişti.

Uzun soluklu duruşma neticesinde dava kararını açıklayan mahkeme sanık Büsküvütçü’yü suçlu bularak mahkum etti.

Dava kararını açıklayan Yargıç Tutku Candaş sanığı 4 davadan suçlu buldu ve 4 bin 500 TL para cezası verdiğini açıkladı. Yargıç Candaş ayrıca sanık Büsküvütçü’yü 2 yıl süreyle benzer suçları işlemeyeceğine dair 30 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

Öte yandan, Barbaros Şansal’ın açtığı tazminat davasının ise 28 Aralık’ta görüşüleceği öğrenildi.

BÜSKÜVÜTÇÜ: ŞERİATIN KESTİĞİ PARMAK ACIMAZ

Öte yandan Lefkoşa’da bir restoranda karşılaştığı Modacı Barbaros Şansal’a sarf ettiği sözler nedeniyle yargılanan Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, aleyhine sonuçlanan davayı değerlendirdi.

Büsküvütçü, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, “Muhterem mahkememiz sınırımı aştığımı, sitem ederken çevreyi rahatsız ettiğimi, niyetim bu olmasa da şiddet içerikli görüntü verdiğimi düşünerek mahkumiyet vermiştir. Takdir yüce mahkememizindir” ifadelerini kullandı.

Buray Büsküvütçü açıklamasında şunları da kaydetti:

“KKTC devletini yönetenlere de Türk milletine de her fırsatta hakaret eden, küfürler yağdıran bu şahsa, hangi yüzle bu ülkede gezdiğini sormuştum. Ben yargılama esnasında da yaptığım fiilleri kabul etmiş ve milletime hakaret eden şahıslara karşı tavrımın aynı olacağını net bir şekilde ifade etmiştim. Muhterem mahkememiz kendisine sunulan olgular ışığında verdiği kararla bana 4 bin 500 TL para cezası vermiştir. Şeriatın kestiği parmak acımaz.”

Büsküvütçü, Şansal'ın sarf ettiği sözleri polise şikayet ettiklerini ancak bu konuda bir gelişme olmadığını, davaya bakan savcı yardımcısını söylediklerinden dolayı Başsavcılığa şikayet ettiklerini, bu şikayetin akıbetini de takip edeceklerini belirtti.



