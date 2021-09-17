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Buse Aksay'ın ölüm nedeni belirlendi

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Buse Aksay'ın ölüm nedeni belirlendi

Adli Tıp Uzmanı Dr. İdris Deniz, dün iş yeri içerisinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 28 yaşındaki Buse Aksay’a yapılan otopsi çalışmasında masif pulmoner emboli (akciğerlere pıhtı atması) tespit edildiğini açıkladı.

Sosyal medyada ve basın kuruluşlarının internet sitelerinde ölüm nedeni ile ilgili çıkan yazılar üzerine doğru bilgi edinilmesi için açıklama yapılması ihtiyacı doğduğunu vurgulayn Deniz, yapılan otopsi çalışması sonucunda rastlanan bulguları paylaştı.

Deniz şunları kaydetti:

“Bugün mahkeme kararıyla  yapılan otopsi çalışmasında masif pulmoner emboli (akciğerlere pıhtı atması) tespit edilmiştir. Bunun sebebi olarakta kendisinde mevcut bir sağlık sorunu tespit edilmiş ve buna bağlı olarak   ilaç kullandığı ailesinden de doğrulanmıştır. Bu ilacın etkilerine ve tespitine yönelik gerekli doku örnekleri ile kan ve idrar  örnekleri alınmıştır.”

Öte yandan konuyla ilgili Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, Buse Aksay'ın ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındığı,  kesin ölüm sebebinin yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağı kaydedildi.

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