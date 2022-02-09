Burdaç, 8 ay hapis yatacak

Çalıştığı şirkette müşterilerinden aldığı 24 bin TL parayı sirkat eden sanık Aytaç Budraç, 8 ay hapis cezası ile cezalandırıldı



1 Nisan 2021 – 1 Kasım 2021 tarihleri arasında Lefkoşa'da işletmeciliğini Ahmet Gönül'ün yaptığı Komutan Oto Galeri isimli iş yerinde kaporta ve boya işi yaptığı sırada bazı müşterilerinden yapmış olduğu işlere karşılık olarak aldığı toplam 24.000 TL nakit parayı şirketin muhasebesine teslim etmeyerek sirkat eden sanık Aytaç Budraç, 8 ay hapis cezası ile cezalandırıldı.

Yargıç Murat Soytaç, sanığın suçu işledikten sonra zararı tazmin ettiğini bu durumu lehine değerlendirdiklerini belirterek verilecek cezada indirime gidildiğini netice itibari ile sanığı aleyhine getirilen davalardan heyet olarak 8 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.

