Gazimağusa’da Çanakkale Bölgesinde evinin damında izolasyon yaptığı sırada izolasyon makinesinde meydana gelen patlama sonucu ağır yaralanan 36 yaşındaki Bülent Deniz hayata tutunamadı.
Patlamadan dolayı yaralanarak Mağusa Devlet Hastanesi’nin Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi gören Deniz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.