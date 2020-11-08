Evinin damında izolasyon yaptığı sırada izolasyon makinesinde meydana gelen patlama sonucu ağır yaralanan 36 yaşındaki Bülent Deniz hayata tutunamadı

Gazimağusa’da Çanakkale Bölgesinde evinin damında izolasyon yaptığı sırada izolasyon makinesinde meydana gelen patlama sonucu ağır yaralanan 36 yaşındaki Bülent Deniz hayata tutunamadı.

Patlamadan dolayı yaralanarak Mağusa Devlet Hastanesi’nin Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi gören Deniz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.



