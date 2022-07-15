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Buddle yasaklı göçmen ilan edildi

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lnterpol tarafından, aranan, KKTC’de tespit edilerek ülkeden deport edilen Buddle yasaklı göçmen ilan edildi, KKTC’ye girişi yasaklandı

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Buddle yasaklı göçmen ilan edildi
Interpol tarafından organize suç örgütü üyeliği, yasa dışı silah bulundurma ve kara para aklama suçlarından aranan, KKTC’de tespit edilerek ülkeden deport edilen Avustralya yurttaşı Mark Douglas Buddle, Bakanlar Kurulu kararıyla yasaklı göçmen ilan edildi, KKTC’ye girişi yasaklandı.

Kararda, Buddle'ın lnterpol Uluslararası Aranan Şahıslar Veri Tabanında (ASF) Avustralya makamlarınca yayınlanan mavi bültenle "Organize Suç Örgütü Üyeliği", "Yasa Dışı Silah Bulundurma" ve "Kara Para Aklama" suçlarından arandığı, Polis Genel Müdürlüğü’ne gelen yazıda bunun ifade edildiği belirtildi.
Resmi Gazetede yayımlanan  kararda, Polis Genel Müdürlüğü’nün 1984 Camden doğumlu Avustralya yurttaşı Buddle’ın KKTC'de de "Kara Para Aklama" faaliyetleri içinde olduğunu değerlendirdiği de kaydedildi.
Bakanlar Kurulu, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası'nın ilgi maddesi uyarınca barışı ve kamu düzenini bozma olasılığı bulunduğundan Mark Douglas Buddle’ın "Yasaklı Göçmen" olarak ilan edilmesine ve KKTC’ye girmesine izin verilmemesine karar verdi.
İçişleri Bakanlığı’nın 8 Temmuz’da deport kararı verdiği Buddle 10 Temmuz’da Polis Genel Müdürlüğü’nün görevlendirdiği iki polis subayı nezaretinde Ankara’ya götürülerek Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamlarına teslim edildi.
Buddle kendi ülkesine iade edilecek.
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