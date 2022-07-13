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Buddle, Türkiye’ye teslim edildi

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Interpol tarafından aranan Avustralyalı uyuşturucu baronu Mark Douglas Buddle, Türkiye makamlarına teslim edildi ve kendi ülkesine iadesi için yasal işlem başlatıldı

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Buddle, Türkiye’ye teslim edildi
 
Bir yıldır KKTC'de olduğu bilinen Avustralyalı uyuşturucu baronu Mark Douglas Buddle'ın yakalanarak Türkiye'ye gönderildiği Türkiye basınından öğrenilmişti.
Kokain ticareti ve uyuşturucu trafiği için çete oluşturmak suçlamalarıyla Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından aranan Buddle, Türkiye'ye girmeyi denemiş, başaramayınca sırasıyla Birleşik Arap Emirlikleri ve Irak'a gitmişti. Bu ülkelerden de "ret" yanıtı alan çete lideri KKTC'ye gelmişti.
OTURUM İZNİ İDDİASI
KKTC'ye bir yıl önce turist vizesiyle gelen Buddle'a ülkeye "yatırım yapacağı" gerekçesiyle dönemin içişleri bakanı tarafından oturma izni verildiği iddia edildi.
Yaklaşık 1 yıldır KKTC'de ikamet izni ile yaşayan ve önceki gün tutuklanan Avustralya'daki kokain mafyasının liderlerinden olan Buddle, Türkiye İnterpol Europol Daire Başkanlığı yetkililerine teslim edilmek üzere Ankara’ya gönderildi.
Mark Douglas Buddle’ın, işlemlerinin ardından Avustralya’ya iade edileceği bildirildi. İnterpol’ün aradığı ve KKTC’de saklanan suçlular geçmişte de dolaylı yollarla iade edilmişti. İngiliz polisi, Kıbrıs Rum yönetiminin engellemeleri nedeniyle sessiz yöntemlerle KKTC polisi ile temasa geçerek aranan suçluların iadesini sağlıyor. KKTC’nin sadece Türkiye ile suçluları iade anlaşması bulunuyor.
Öte yandan İçişleri Bakanlığı, Avustralya'nın en çok aranan uyuşturucu baronlarından olduğu iddia edilen ve KKTC’de yaşayan Mark Buddle’un, ‘deport’ edildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, hakkında deport kararı alınan Avustralyalı uyuşturucu baronu Mark Douglas Buddle’ın Türkiye Cumhuriyeti makamlarına teslim edildiği ve kendi ülkesine iadesi için yasal işlemlerin devam ettiğini kaydetti.
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, ülke güvenliği ve asayişin sağlanması adına Polis Genel Müdürlüğü ile başlatılan muhaceret çalışmaları sonucunda, kısa sürede ülkede izinsiz, suça karışmış veya kamu güvenliği açısından sakıncalı yabancı kişilerin tespiti ve deport edilmeleri ile ilgili adımların atıldığı, ülke güvenliği, halkın huzuru için çalışmaların devam edeceğinin kamuoyuna duyurulduğu belirtildi.
Açıklamada, 11 Ağustos 2021 tarihinden itibaren KKTC’de yüksek gelire bağlı ikamet izni ile kalmakta olan Avustralya vatandaşı Mark Douglas Buddle’ın Polis Genel Müdürlüğü tarafından yapılan araştırma sonucunda kamu güvenliği açısından sakıncalı olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.
Polis Genel Müdürlüğü’nün, Mark Douglas Buddle hakkında bakanlığa yazmış olduğu raporunda, ilgili kişinin kamu huzuru ve güvenliği açısından sakıncalı olduğunun açıkça belirtildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
“KKTC güvenlik güçlerinin raporu doğrultusunda, İçişleri Bakanımız Sayın Ziya Öztürkler’in talimatıyla, halkımızın huzur ve güvenliği açısından sakıncalı bulunan Mark Douglas Buddle hakkında 8 Temmuz 2022 tarihinde deport kararı alınmıştır.
Bakanlığımız tarafından 8 Temmuz 2022 tarihinde deport kararı verilen söz konusu şahıs, 10 Temmuz 2022 tarihinde Polis Genel Müdürlüğümüzün görevlendirdiği iki polis subayı nezaretinde, PC 1884 sefer sayılı uçakla Ankara’ya götürülmüş, burada Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamlarına teslim edilmiştir. KKTC’den deport edilen Mark Douglas Buddle’ın Ankara’da kendi ülkesine iadesi için yasal işlemleri devam etmektedir.”
 
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