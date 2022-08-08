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Buddle "ömür boyu hapis" cezası alabilir

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Avustralya’da çok fazla suça karışan ve 2016’da ülke dışına kaçarak, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Yunanistan ve Irak gibi farklı ülkeler yanında bir süre de “ikamet izni” verilerek KKTC’de kalan Mark Buddle, ömür boyu hapis cezası alabilir

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Buddle "ömür boyu hapis" cezası alabilir
 
“İkamet izni” verildikten sonra “çete lideri” olduğu gerekçesiyle adadan sınırdışı edilerek Türkiye’ye gönderilen ve geçen hafta ülkesi Avustralya’ya iade edilen Mark Buddle, 25 Kasım’da yapılacak bir sonraki duruşmasına dek tutuklu kalacak.
Tutuklandığı Darwin Havaalanından Melbourne kentine götürülen hakim karşısına çıkarılan Mark Buddle’ın duruşmasının 25 Kasım’da yapılmasına ve Buddle’ın o tarihe kadar cezaevinde kalmasına karar verildi.
Yoğun güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarılan Buddle, söz almazken, avukatı suçlamalara vereceği yanıtın henüz net olmadığını kaydetti.
Avustralya basını ise, “ülkenin en çok aranan adamı olarak nitelenen 37 yaşındaki Buddle’ın 40 milyon dolarlık kokain kaçakçılığıyla suçlandığını ve ömür boyu hapis cezası alabileceğini yazdı.
Avustralya’da çok fazla suça karışan ve 2016’da ülke dışına kaçarak, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Yunanistan ve Irak gibi farklı ülkeler yanında bir süre de “ikamet izni” verilerek KKTC’de kalan Mark Buddle hakkında, halkın huzur ve güvenliği açısından sakıncalı bulunarak, hakkında 8 Temmuz’da tarihinde deport kararı alınmıştı. Buddle, 10 Temmuz’da da Polis Genel Müdürlüğü’nün görevlendirdiği iki polis subayı nezaretinde Ankara’ya götürülerek, Avustralya’ya sınır dışı edilmek üzere, Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamlarına teslim edilmişti.
Öte yandan Mark Buddle için KKTC’de kara parayı kimlerle akladığı sorusu gündeme taşındı.
Buddle’ın 35 milyon Euro’yu ev, daire, akaryakıt vb. birçok şekilde KKTC’de akladığı iddia ediliyor. Mali polisin bu konuda harekete geçmesi bekleniyor.
 
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