Buddle, 30 gün vize ile KKTC’ye giriş yapmış

Geçtiğimiz gün deport edilen, uyuşturucu baronu Marc Buddle'ın 7 Temmuz 2021 tarihinde KKTC Hava Limanı’ndan 30 gün vize ile KKTC’ye giriş yaptığı öğrenildi



Geçtiğimiz gün deport edilen, uyuşturucu baronu Marc Buddle'ın geçmişi ve ülkemize nasıl girdiği merak konusu oldu.

Avusturalya uyruklu Mark Douglas Buddle'ın “Organize Suç Örgütü Üyeliği”, “Yasadışı Silah Bulundurma” ve “Kara Para Aklama” suçlarından Avustralya makamlarınca 31.07.2017 tarihinden itibaren arandığı öğrenildi.

Buddle ile ilgili yapılan araştırmada, ülkesinde uyuşturucu baronu ve Komançero Motosiklet kulübü başkanı olarak bilinildiği, 2018 yılı içerisinde Sidney’de bir güvenlik görevlisini ve Komançero Motosiklet kulübü eski başkanı Mahmout Mick HAWİ’nin ölümünden sorumlu bulunduğundan ülkesini terk ettiği, bir süre Dubai’de saklandığı, ancak orada yakalanma riski bulunduğundan Irak’a kaçtığı ve daha sonra Irak’tan Türkiye’ye girmek istediği ancak girişine izin verilmediği öğrenildi.

Bilgisayar kayıtlarından yapılan araştırmada Buddle'ın 7 Temmuz 2021 tarihinde KKTC Hava Limanı’ndan 30 gün vize ile KKTC’ye giriş yaptığı öğrenildi.



