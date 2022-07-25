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Bu tuzağa düşmeyin!

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Ülkede son zamanlarda artan telefon dolandırıcılığı, birçok kişiyi mağdur etmeye başladı

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Bu tuzağa düşmeyin!
 
 
Ülkede her geçen gün farklı bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıkıyor.
Son zamanlarda artan telefon dolandırıcılığı, merkezini KKTC’ye taşımış durumda, mağdurları ise oldukça fazla.
Şebeke üyeleri, farklı yöntemlerle onlarca insanı ağlarına düşürmüş durumda. En popüler dolandırma yöntemleri ise; kupon satışı.
Sanal numaralar aracılığıyla ulaşılan ve Türkiye’de yaşayan mağdurların çoğu ile sosyal medyadan kontak kuruluyor.
Kolay para vaadiyle kandırılan vatandaşlara belirli ücretler karşılığında, kupon satılıyor. Ücretler ise şebeke üyelerinin ilettiği IBAN hesaplarına yatırılıyor.
300-400 TL arasında bir fiyatla satılan bu kuponları alan mağdurlara, kısa süre sonra “50 bin TL kazandırdı” şeklinde geri bildirim yapılıyor ve “büyük ödülü alabilmeniz için 10 bin TL masraf ödemesi yapmanız gerekiyor” deniliyor.
Bildirilen tutarın hesaplara yatırılması sonrasında ise, ilgili numaralardan herhangi bir muhataba ulaşamayan mağdurlar, gün sonu dolandırıldıklarını anlıyorlar.
İŞTE SANAL DOLANDIRICILARIN KULLANDIĞI O NUMARALAR;
05526829351
05312624989
+14322787317
+14703442239
 
 
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