banner913
banner932
"FETÖ sinsice çalışan bir casusluk örgütüdür”
11 0
Yine kaza yine ölüm
Yine kaza yine ölüm
25 0
 
KTSYD Yılın Başarı Ödülleri veriliyor
KTSYD Yılın Başarı Ödülleri veriliyor
19 0
Gönyeli-Boğazköy ana yolunda ölümlü kaza…
Gönyeli-Boğazköy ana yolunda ölümlü kaza…
64 0
BTM 2. Lig yarı final kuraları çekildi
BTM 2. Lig yarı final kuraları çekildi
70 0
Kıb-Tek, dolandırıcılık maksatlı kurulan sitelerle ilgili halkı uyardı
Kıb-Tek, dolandırıcılık maksatlı kurulan sitelerle ilgili halkı uyardı
27 0
Ayia Napa’da bıçaklama
Ayia Napa’da bıçaklama
51 0
banner1032

Bu ne cüret?

banner1020

Girne Turizm Limanı'ndan ülkeye gelen iki kişinin üzerlerinde ve eşyalarında bir kilo metamfetamin türü uyuşturucu, tabanca, tabancalara ait 3 şarjör ve 30 canlı mermi tespit edildi

banner974
Bu ne cüret?
banner971
Girne Turizm Limanı'nda dün sabah uyuşturucu, tabanca ve mermi tespit edildi, iki kişi tutuklandı.
Dün saat 08:30 sıralarında, Girne Turizm Limanı’nda, Lefkoşa ve Girne Polis Müdürlükleri ile Narkotik ve Kaçaklığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak yapılan Nokta Operasyonu kapsamında, Türkiye’den ülkeye giriş yapan 23 yaşındaki isminin baş harfleri B.U. ile 46 yaşındaki isminin baş harfleri M.T.’nin üzerlerinde ve eşyalarında yapılan aramada, B.U.’nun tasarrufunda yaklaşık 1 kilogram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üç adet tabanca, tabancalara ait 3 şarjör ve 30 canlı mermi tespit edildi.
B.U. ve M.Y. tutuklandı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.