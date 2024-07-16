Bu ne cüret?

Girne Turizm Limanı'ndan ülkeye gelen iki kişinin üzerlerinde ve eşyalarında bir kilo metamfetamin türü uyuşturucu, tabanca, tabancalara ait 3 şarjör ve 30 canlı mermi tespit edildi

Girne Turizm Limanı'nda dün sabah uyuşturucu, tabanca ve mermi tespit edildi, iki kişi tutuklandı.

Dün saat 08:30 sıralarında, Girne Turizm Limanı’nda, Lefkoşa ve Girne Polis Müdürlükleri ile Narkotik ve Kaçaklığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak yapılan Nokta Operasyonu kapsamında, Türkiye’den ülkeye giriş yapan 23 yaşındaki isminin baş harfleri B.U. ile 46 yaşındaki isminin baş harfleri M.T.’nin üzerlerinde ve eşyalarında yapılan aramada, B.U.’nun tasarrufunda yaklaşık 1 kilogram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üç adet tabanca, tabancalara ait 3 şarjör ve 30 canlı mermi tespit edildi.

B.U. ve M.Y. tutuklandı.

