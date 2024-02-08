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Bu nasıl baba?

Lefkoşa’da infial yaratan olay! 40 yaşındaki bir baba, evinde alkolüyken 13 yaşındaki öz kızına cinsel saldırıda bulundu. Tutuklanan zanlının 5 dosyalık sabıkası ve 10 davası olduğu ortaya çıktı

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Bu nasıl baba?
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Lefkoşa’daki evinde alkolüyken 13 yaşındaki kızına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen 40 yaşındaki isminin baş harfleri A.S. tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.
Polis, 6 Şubat 2024 tarihinde saat 23.00 raddelerinde Lefkoşa’da Küçükkaymaklı bölgesinde ikamet eden zanlının nefesinde 170 promil alkollü içki tesiri altında olduğu esnada evde yatak odası içerisinde kendisine cevap vermediği gerekçesiyle 13 yaşındaki kızının yanağına bir kez tokat atıp darp ettikten sonra kendi pantolonunu aşağıya indirip cinsel organını kızına gösterip elleri ile kalçasını ve bacağını ellemek sureti ile cinsel saldırıda bulunup çocukla cinsel davranışla kasten fiziksel temas kurarak çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediğini söyledi.
İKİ KARDEŞ SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ’NE TESLİM EDİLDİ
Polis, olayın ardından kız çocuğunun Sosyal Hizmetler memuru huzurunda ifadesinin temin edildiğini, aynı evde kalmakta olduğu kardeşi kardeşiyle birlikte Sosyal hizmetler Dairesine teslim edildiğini açıkladı.
ZANLININ 5 DOSYALIK SABIKASI VE 10 DAVASI VAR
Polis memuru, zanlının 5 dosyalık sabıkası ve 10 davası olduğunu, meselenin kamuoyunda yankı uyandıracağını ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.
“KIZ ÇOCUĞU ARKADAŞINI ARAYARAK OLAYI ANLATTI”
Polis, savcının sorusu üzerine kız çocuğunun gece evden çıkıp, sokakta panik ve endişeli bir şekilde arkadaşını telefonla arayarak, olayı anlattığını, arkadaşının da polisi arayıp, durumu bildirdiğini ve olay yerine gittiklerini açıkladı.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.
 
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