Lefkoşa'da gece yarısı aşırı alkollü Mert Yılmaz Denizhan adlı kişi, kız arkadaşıyla gezmeye gittiği gerekçesiyle 22 yaşındaki kadının boğazına bıçak dayadı ve kadını "Bu kızı bir daha dışarı çıkarırsan seni öldürürüm" diye tehdit etti

Lefkoşa’da kız arkadaşıyla gezmeye gittiği gerekçesiyle isminin baş harfleri Ş.Ş. isimli 22 yaşındaki kadının boğazına bıçak dayayarak tehdit eden Mert Yılmaz Denizhan "Şiddet Tehdidi, Korkutmak Amacıyla Silah Taşıma, Kanunsuz Bıçak Taşıma, Sarhoşken Tasarrufunda Silah Bulundurma, Sarhoşluk" suçlarından tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 26.06.2024 tarihinde saat 00:40'da Lefkoşa'da sakin zanlının, bir apartmanın merdiven boşluğunda, Ö.A. isimli kadının, arkadaşı olan Ş.Ş. isimli kadın ile birlikte sürekli gezmeye gittiği gerekçesi ile tartıştığı sırada, ekmek bıçağını Ş.Ş.’nin boğazına, dayayarak kendisine hitaben "Bu kızı bir daha dışarı çıkarırsan seni öldürürüm" demek sureti ile şiddet tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Polis, olay yeri çevresinde yapılan aramada bıçağın tespit edilemediğini ve zanlıya yapılan alkol testinde 100 promil alkollü olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç da, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

