Bu da oldu!

Akıl almaz hırsızlık! Girne'de, Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinde bulunan bir trafik ışığı, yolda bulunan genç tarafından zorla sökülerek çalındı

Girne'de Lords Palace Otel'in bulunduğu yerdeki trafik ışıklarından biri, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Olay, bölgedeki bir güvenlik kamerasının görüntülerine yansıdı...

Girne’deki bir kavşakta bulunan trafik ışığı çalındı.

Lord's Palace Otel yakınlarında bulunan kavşaktaki trafik ışığı, önceki sabah saat 05.00 sıralarında kimliği belirsiz bir kişi tarafından yerinden sökülerek çalındı.

Bölgedeki bir güvenlik kamerası, şahsın çevreyi gözetledikten sonra harekete geçerek, trafik ışıklarını söktüğü anları kaydetti.

Kameraya yansıyan görüntülerde, şahsın trafik lambasını yerinden çıkarmayı denediği, kavşakta kırmızı ışık yanması nedeniyle duran bir aracı görünce, direğin yanında beklediği ve araç gittikten sonra eylemine devam ederek, ışığı yerinden söktüğü ve söktükten sonra da kucaklayarak götürdüğü görülüyor.

Trafik lambasının çalınması, bölgedeki trafik sinyalizasyon sisteminin bozulmasına neden oldu.

Polis, şahsı görenlerin en yakın polis merkezine bildirmesini istedi.

