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Bozalanlar çifti 3 gündür kayıp

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Bozalanlar çifti 3 gündür kayıp
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Göçeri sakini Sevim Bozalanlar (K-59) ve eşi Latif Bozalanlar’ın (E-64), 3 gün önce evlerinden ayrıldığı ve halen geri dönmediği belirtildi.

Polisten verilen bilgiye göre, çiftin LE 146 plakalı araç ile 9 Aralık’ta evden ayrıldığı, bahse konu şahıslar için arama başlatıldığı kaydedildi.
 
KARPAZ’DA KANUNSUZ AVLANMADAN İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Kaleburnu - Dipkarpaz Anayolunun Kemerler mevkiinde, dün av tüfeği ile tavşan vurduğu tespit edilen B.Z.(E-54) ve meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen R.K.(E-53) tutuklandı.

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