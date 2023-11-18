Böyle mi olmalıydı?

“Sahte reçete” soruşturmasında Kıbrıslı Türklerin ilk cilt doktoru, 62 yıllık doktor 86 yaşındaki Zihni Uzman da tutuklandı. Mahkemeye yürüteç yardımıyla gelen Zihni Uzman yanında Eczacı Şirin Bolkan ve Eczacı Çağın Korkmazel de tutuklandı. Mahkeme, üç zanlıyı da kefaletle serbest bıraktı

Sahte

Polis, yapılan soruşturma sonucu Lefkoşa’da faaliyet gösteren Şirin Bolkan Eczanesi İşletmecisi Şirin Bolkan’ın doktor Muhammed ile birlikte müşterilerin bilgisi dışında reçete hazırlayarak, sosyal sigortalara gönderip, sahtekarlıkla para temin ettiğini söyledi. Polis, zanlının 2022 yılı Ekim, 2023 yılı Ağustos ayları arasında sosyal sigortalara bin 894 adet reçete gönderdiğini belirtti. Polis, bu reçetelerden 120 tanesinin incelendiğini, 27 tanesinin sahte çıktığını açıkladı. Polis, zanlıdan izahat istendiğinde reçetelerin ve imzaların kendisine ait olduğunu beyan ettiğini söyledi.

Polis, Lefkoşa’da faaliyet gösteren Çağın Korkmazel’in ise doktor Niyazi Perk ve doktor Zihni Uzman ile birlikte yine 2022 yılı Ekim, 2023 yılı Ağustos ayları arasında müşterilerin bilgisi dışında reçete hazırlayarak, sosyal sigortalara gönderip, sahtekarlıkla para temin ettiğini söyledi. Polis, zanlının 2022 yılı Ekim, 2023 yılı Ağustos ayları arasında sosyal sigortalara 2 bin 201 reçete gönderdiğini, bunlardan bin 100 tanesinin incelendiğini, 22 tanesinin sahte çıktığını söyledi. Polis, 22 sahte reçetenin 8 tanesinin Zihni Uzman’a ait olduğunu söyledi.

Polis, zanlıların işyeri ve eczanelerinde emare alınan elektronik eşyaların inceleneceğini, üç zanlıdan alınan el yazı ve imza örneklerinin uzmanlar tarafından inceleneceğini belirtti. Soruşturmanın geniş çaplı devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların tahkikatın geri kalan kısmına etki etmeyeceğini ifade ederek, uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç zanlıların

50 bin TL nakit teminat yatırması, ikişer kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalaması ve yurt dışına çıkış yasağı şartlarıyla tutuksuz yargı emri verdi. Yargıç, eczacı olan zanlıların haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına emir verirken, 86 yaşındaki Zihni Uzman için ıpsat yükümlülüğü koymadı.

reçete soruşturması kapsamında tutuklanan Kıbrıslı Türklerin ilk cilt doktoru, 62 yıllık doktor 86 yaşındaki Doktor Zihni Uzman, Eczacı Şirin Bolkan ve Eczacı Çağın Korkmazel Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.Polis, yapılan soruşturma sonucu Lefkoşa’da faaliyet gösteren Şirin Bolkan Eczanesi İşletmecisi Şirin Bolkan’ın doktor Muhammed ile birlikte müşterilerin bilgisi dışında reçete hazırlayarak, sosyal sigortalara gönderip, sahtekarlıkla para temin ettiğini söyledi. Polis, zanlının 2022 yılı Ekim, 2023 yılı Ağustos ayları arasında sosyal sigortalara bin 894 adet reçete gönderdiğini belirtti. Polis, bu reçetelerden 120 tanesinin incelendiğini, 27 tanesinin sahte çıktığını açıkladı. Polis, zanlıdan izahat istendiğinde reçetelerin ve imzaların kendisine ait olduğunu beyan ettiğini söyledi.Polis, Lefkoşa’da faaliyet gösteren Çağın Korkmazel’in ise doktor Niyazi Perk ve doktor Zihni Uzman ile birlikte yine 2022 yılı Ekim, 2023 yılı Ağustos ayları arasında müşterilerin bilgisi dışında reçete hazırlayarak, sosyal sigortalara gönderip, sahtekarlıkla para temin ettiğini söyledi. Polis, zanlının 2022 yılı Ekim, 2023 yılı Ağustos ayları arasında sosyal sigortalara 2 bin 201 reçete gönderdiğini, bunlardan bin 100 tanesinin incelendiğini, 22 tanesinin sahte çıktığını söyledi. Polis, 22 sahte reçetenin 8 tanesinin Zihni Uzman’a ait olduğunu söyledi.Polis, zanlıların işyeri ve eczanelerinde emare alınan elektronik eşyaların inceleneceğini, üç zanlıdan alınan el yazı ve imza örneklerinin uzmanlar tarafından inceleneceğini belirtti. Soruşturmanın geniş çaplı devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların tahkikatın geri kalan kısmına etki etmeyeceğini ifade ederek, uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç zanlıların50 bin TL nakit teminat yatırması, ikişer kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalaması ve yurt dışına çıkış yasağı şartlarıyla tutuksuz yargı emri verdi. Yargıç, eczacı olan zanlıların haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına emir verirken, 86 yaşındaki Zihni Uzman için ıpsat yükümlülüğü koymadı.