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Bostancı’ya ateş düştü

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Trafiğe can dayanmıyor! Güzelyurt-Lefke ana yolunda iki aracın çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 40 yaşındaki Havva Aksan Ay yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı

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Bostancı’ya ateş düştü

 
Güzelyurt-Lefke ana yolunda dün sabah 01.30’da meydana gelen trafik kazasında çarpışan iki araçtan birinin sürücüsü olan Bostancı sakini Havva Aksan Ay hayatını kaybetti; 2 kişi de yaralandı.
Kaza, Güzelyurt–Lefke çift şeritli ana yolunda meydana geldi.
51 yaşındaki Tansoy Orkut, yönetimindeki PT 452 salon araçla Bostancı trafik ışıklarına geldiğinde, kavşakta durmayıp dikkatsizce Lefke istikametine doğru yoluna devam etmesi sonucu, o sırada İzzet Kombos Bulvarı’nda 40 yaşındaki
Havva Aksan Ay yönetimindeki ML 887 plakalı salon araç ile Bostancı istikametine doğru seyrettiği sırada trafik ışıklarına geldiğinde, kavşakta durmayıp dikkatsizce yoluna devam etmesi sonucu iki araç çarpıştı.
Kazada yaralanan ML 887 plakalı araç sürücüsü 40 yaşındaki
Havva Aksan Ay, ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Kazada yaralanan PT 452 plakalı salon araç sürücüsü 51 yaşındaki Tansoy Orkut ve araçta yolcu olarak bulunan 56 yaşındaki Ramadan As kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, Ramadan As ilk yardım servisinde, Tansoy Orkut ise sağ kolunda kırık teşhisiyle Ortopedi Servisinde müşahede altına alındı.
PT 452 plakalı araç sürücüsü Tansoy Orkut’un tutuklandığı kaydedildi.
 

Havva Aksan Ay
 
 

 
 
 
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