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 Bostancı, Boğazköy ve Tuzla’da üç ani ölüm

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 Bostancı, Boğazköy ve Tuzla’da üç ani ölüm
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 Bostancı, Boğazköy ve Tuzla’da dün ve bugün erken saatlerde üç kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin 45, 64 ve 46 yaşında oldukları belirtildi.
Güzelyurt Kurtuluş Lisesi edebiyat öğretmeni 45 yaşındaki Derya Kılıçoğlu’nun ölüm nedeninin “pulmoner emboli” olduğu belirlendi.
Polis bültenine göre, Bostancı’da sakin Derya Kılıçoğlu, dün sabah 07.00 sıralarında evinde aniden rahatsızlanması sonucu, ambulansla kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ve sevk edildiği Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Kılıçoğlu’na yapılan otopside ölüm sebebinin “pulmoner emboli” olduğu tespit edildi.
Boğazköy’de sakin 64 yaşındaki Ahmet Alas dün gece 23.00 sıralarında evinde ölü bulundu.
Öte yandan Tuzlalı Mustafa Özdağ da (E-46), evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını kaybetti.
Polisin ani ölüm olaylarıyla ilgili soruşturması sürüyor.
 
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