Boşanma aşamasında olduğu eşini restorantta darp eden kişi tutuklandı

Boşanma aşamasında olduğu eşini Ozanköy’deki bir restoranda darp eden 44 yaşındaki O.K. tutuklandı.

Polis açıklamasına göre, O.K'nin (E-44) porselen şekerlikle yüzüne ve başına vurduğu eşi F.K.’nin (K-28) yüzünde kırıklar oluştu. F.K. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.



Cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle bileğini kırdı...Tutuklandı



Çatalköy’de bir plajda ise dün sabaha yakın 124 miligram alkollü içki tesiri altında olan F.G.(E-43), C.N.G.’ye (K-40) cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle darp edildi. F.G’nin sol el bileğini kıran. G.M. tutuklandı.

Olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor.

