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Boşandığı eşiyle ortak evini habersiz devretti

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Boşandıktan sonra eşiyle birlikte yaşadıkları evi izinsiz olarak ilk eşinden olan oğluna devreden Geta Voiculescu, 50 bin TL'lik teminata bağlandı

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Boşandığı eşiyle ortak evini habersiz devretti
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Boşandıktan sonra eşiyle birlikte yaşadıkları apartman dairesini mahkemeye beyan etmeden izinsiz olarak, ilk eşinden olan oğlunun adına devreden Geta Voiculescu dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının isminin baş harfleri Y.S. ile boşandıktan sonra evli oldukları süre içerisinde birlikte yaşadıkları Gönyeli’deki bir apartman dairesini mahkemeye beyan etmeden izinsiz olarak ilk eşinden olan oğluna devrettiğini söyledi. Polis, meselenin kendilerine mahkeme emriyle bildirildiğini, zanlıya önceki gün yazılı dava tebliği edildiğini ancak zanlının davasını kabul etmediğini açıkladı.

Polis, zanlının aile yasasına aykırı hareket ettiğini, bu suçun 5 yıla kadar hapis veya asgari ücretin 40 katı para cezası öngördüğünü belirtti.

 Polis, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, Romanya ve KKTC vatandaşı olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanarak tüm kimlik ve seyahat belgelerine el konulmasına,2 haftada bir gün en yakın polis karakolunda ispat-ı vücutta bulunmasına ve 50  bin TL şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

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