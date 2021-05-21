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Boş evdeki yangın paniğe neden oldu

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Lefkoşa’nın Surlariçi’nde kullanılmayan ve içerisinde atık eşyaların bulunduğu evde çıkan yangın büyük zarara yol açtı

Boş evdeki yangın paniğe neden oldu
 
Ümit ŞEYHUN
Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinin Kafesli Mahallesi’nde boş bir evde yaşanan yangın panik yarattı.
Lefkoşa'da Surlariçi’nde Şht Hüseyin Tünce Mehmet Salih Sokak üzerindeki kullanılmayan ve içerisinde atık ev eşyalarının bulunduğu evde, muhtemelen çatı üzerinden geçen elektrik hatlarının birbirine teması sonucu atılan kıvılcımların neticesinde yangın meydana geldi.
Dün öğleden sonra 15.40 sıralarında başlayan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu evin üst katında bulunan 3 odanın mertek, kamış ve kiremitleri yanarak zarar gördü. 
 
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