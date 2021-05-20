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Boş evde çıkan yangın panik yarattı

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Boş evde çıkan yangın panik yarattı

Lefkoşa’da Surlariçi’nde Kafesli bölgesi olarak bilinen bölgedeki boş bir evde meydana gelen yangın evin üst katını kül etti.
Polisten verilen bilgiye göre bugün saat 15.40 sıralarında, Lefkoşa'da Surlariçinde Şht Hüseyin Tünce Mehmet Salih Sokak üzerinde bulunan kullanılmayan ve içerisinde atık ev eşyalarının bulunduğu evde, muhtemelen çatı üzerinden geçen elektrik hatlarının birbirine teması sonucu atılan kıvılcımların neticesinde yangın meydana geldi.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu evin üst katında bulunan 3 odanın mertek, kamış ve kiremitleri yanarak zarar gördü. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

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