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Bordür taşlarına çarpan araç takla attı

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Bordür taşlarına çarpan araç takla attı

Polis basın subaylığından elde edilen bilgiye göre  saat 06:30 sıralarında, Alayköy’de, Lefkoşa- Güzelyurt Anayolu üzerinde, Ali MERAL (E-41) yönetimindeki CG 070 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, Girne Amerikan Koleji önlerindeki kavşağa geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjün bordür taşlarına çarpıp refüj içerisine çıkmış ve refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla atıp tavanı üzerinde durdu. 

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Ali MERAL, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi halen sürüyor.

Soruşturma devam ediyor

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