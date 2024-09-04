Boltaşlı’da yangın: 1 kişi zehirlendi

Boltaşlı’da bu sabaha karşı bir evde çıkan yangında 1 kişi dumandan zehirlendi ve yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.



Polis Basın Bülteni'ne göre, bu sabah saat 3.00 sıralarında Boltaşlı’da, Nihat İlkhan’ın kaldığı eski yapı üç odalı ikametgahta henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerince söndürülürken yangın sonucu bahse konu ikametgah ile içerisinde bulunan tüm eşyaları yandı. Yangın sırasında ikametgah sakini Nihat İlkhan, vücudundan aldığı yanıklar ve duman zehirlenmesi nedeniyle hastanede yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

