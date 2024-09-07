Boltaşlı'da arkadaşını benzin dökerek yaktı

Boltaşlı’da, geçen çarşamba günü Nihat İlkhan’ın kaldığı ikametgahta meydana gelen yangının çıkış sebebi ile ilgili yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen H.T.(E-43) tutuklandı.

Soruşturma kapsamında H.T.’nin, kız arkadaşı aleyhinde dedikodu yapıp, kendisini kötülediği gerekçesiyle, 03.04-03.25 saatleri arasında, Nihat İlkhan’ın kaldığı ikametgahın giriş kapısını cürüm işlemek maksadıyla açarak, içeriye girdikten sonra, o esnada yatak odasında uyuyan İlkhan’ın üzerine ve yatağı ile oda içerisine akaryakıt türü yanıcı madde dökerek, kasten ateşe verdiği tespit edildi. Söz konusu ikametgahı kundaklayan H.T., Nihat İlkhan’ın ağır şekilde yaralanmasına sebep oldu.

Nihat İlkhan, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Yoğun Bakım Servisinde müşahede altında tutuluyor.

