Boğulma tehlikesi geçirip hastanede hayatını kaybeden 82 yaşındaki Çakır’ın ölüm sebebi kalp krizi

Denizde boğulma tehlikesi geçirip hastanede hayatını kaybeden 82 yaşındaki Erdoğan Çakır’ın ölüm sebebi kalp krizi olarak açıklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 31 Temmuz’da İskele denizinde yüzerken boğulma tehlikesi geçiren ve kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde yaşamını yitiren Erdoğan Çakır’a (E-82) yapılan otopsi yapıldı. Çakır'ın ölüm sebebi; “kalp hastalığı, kalp krizi, suda boğulma, solunum ve dolaşım yetmezliği” olarak belirlendi.

