Boğulma tehlikesi geçiren kişi yoğun bakımda

Karaoğlanoğlu Halk Plajı’nda, bugün, saat 12:15 sıralarında, Mikheil Arutiunyan (E-28), kıyıdan yaklaşık 50 metre deniz içerisinde yüzdüğü sırada dalgalara kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi.
Polis Basın Subaylığı açıklamasına göre, Arutiunyan, sahilde bulunan diğer şahıslar tarafından kurtarılarak kıyıya çıkarıldı. Söz konusu şahıs kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.