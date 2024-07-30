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Boğulma tehlikesi geçiren genç kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

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Boğulma tehlikesi geçiren genç kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi
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Karaoğlanoğlu Halk Plajı’nda geçen cumartesi denizde yüzdüğü sırada boğulma tehlikesi geçiren ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’ne kaldırılan 28 yaşındaki Mikheil Arutiunyan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.
Arutiunyan, kıyıdan yaklaşık 50 metre içeride yüzdüğü sırada dalgalara kapılmış ve sahilde bulunan diğer şahıslar tarafından kurtarılarak kıyıya çıkarılmıştı.
 
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