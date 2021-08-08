banner583
5 ilde 12 yangın sürüyor
5 ilde 12 yangın sürüyor
12 0
Aşı kartı sorunu, mağduriyet yaratıyor
Aşı kartı sorunu, mağduriyet yaratıyor
94 0
 
Kenyalı atlet 33 yıllık rekoru kırdı
Kenyalı atlet 33 yıllık rekoru kırdı
16 0
Güney'de kötü tablo değişmedi
Güney'de kötü tablo değişmedi
33 0
Yanan Orman Arazileri Nasıl Yeniden Ağaçlandırılır?
Yanan Orman Arazileri Nasıl Yeniden Ağaçlandırılır?
54 0
Bu şekilde yol ancak KKTC’de bulunur
Bu şekilde yol ancak KKTC’de bulunur
232 0
Klsaikler, Merkez Lefkoşa’da sergilendi
Klsaikler, Merkez Lefkoşa’da sergilendi
23 0
banner661

Boğulma tehlikesi geçiren Dereseven kurtarılamadı

banner476

banner666
Boğulma tehlikesi geçiren Dereseven kurtarılamadı
Güzelyalı Halk Plajı'nda bugün sabah saatlerinde yaşanan olayda boğulma tehlikesi geçiren Erol Dereseven kladırıldığı Girne Akçiçek hastanesinde yaşamını yitirdi.
Polisten verilen bilgiye göre, bugün saat 10:30 sıralarında, Karşıyaka'da Güzelyalı Halk Plajında, sahilden yaklaşık 100 metre deniz içerisinde yuüzmekte olan, Çamlıbel'de sakin 57 yaşındaki Erol DERESEVEN, boğulma tehlikesi geçirdi. Adı edilen plajda bulunan iki şahıs tarafından kurtarılmasının akabinde ambulans ile kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.