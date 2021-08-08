Boğulma tehlikesi geçiren Dereseven kurtarılamadı

Güzelyalı Halk Plajı'nda bugün sabah saatlerinde yaşanan olayda boğulma tehlikesi geçiren Erol Dereseven kladırıldığı Girne Akçiçek hastanesinde yaşamını yitirdi.

Polisten verilen bilgiye göre, bugün saat 10:30 sıralarında, Karşıyaka'da Güzelyalı Halk Plajında, sahilden yaklaşık 100 metre deniz içerisinde yuüzmekte olan, Çamlıbel'de sakin 57 yaşındaki Erol DERESEVEN, boğulma tehlikesi geçirdi. Adı edilen plajda bulunan iki şahıs tarafından kurtarılmasının akabinde ambulans ile kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.