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Boğazköy’de iş kazası…3 yaralı var

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Boğazköy’deki tribün inşasında meydana gelen iş kazasında yaşları 36 ile 51 arasında değişen üç kişi yaralandı.

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Boğazköy’de iş kazası…3 yaralı var
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Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, iş kazası 11.45'te Ağırdağ - Boğaz Yaşar Rahmioğlu Stadı tribün inşasında oldu. D.K.(E-51) sorumluluğundaki seyyar motorlu vinç kamyonun vinç kolu kırma boğumu kaynak kısmından kırıldı. O esnada tribün bağlantısı ve montajı yapan Engin Yılmazoğulları (E-51), Savaş Dağkuş (E-48) ve Yarash Bebitov (E-36) yaralandı. Yaralıların Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri devam ederken polisin kazayla ilgili soruşturması da sürüyor.
 
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