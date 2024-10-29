banner913
banner932
Derya Uluğ ile Cumhuriyet Bayramı coşkusu bir başka
Derya Uluğ ile Cumhuriyet Bayramı coşkusu bir başka
21 0
Sıcaklık hafta boyunca 26-29 derece
Sıcaklık hafta boyunca 26-29 derece
32 0
 
DAÜ-SEN: “Geçersiz oyu geçerli sayarak bu kirlilik temizlenmez”
DAÜ-SEN: “Geçersiz oyu geçerli sayarak bu kirlilik temizlenmez”
21 0
Özersay: “Suç gizlenmeye çalışıldıysa suça ortak olunmuştur”
Özersay: “Suç gizlenmeye çalışıldıysa suça ortak olunmuştur”
25 0
Beş sağlık çalışanı “Tedbirsizlik ve ihmal sonucu ölüme sebebiyet” verme suçundan bugün mahkemeye çıkarıldı
Beş sağlık çalışanı “Tedbirsizlik ve ihmal sonucu ölüme sebebiyet” verme suçundan bugün mahkemeye çıkarıldı
43 0
“Yenidoğan’daki bebeklerin iyileşme süreci olumlu
“Yenidoğan’daki bebeklerin iyileşme süreci olumlu"
21 0
Türk savaş gemileri yarın limanlarda ziyarete açılıyor
Türk savaş gemileri yarın limanlarda ziyarete açılıyor
14 0
banner1032

Bodrumda ne bulduysa çaldı

banner1020

Lefkoşa’da, bir binanın bodrumunda bulunan ev eşyalarını çalan yaşındaki Deniz Dayanç tutuklandı. Mahkemeye çıkarılan zanlı, teminatla serbest bırakıldı

banner1045
Bodrumda ne bulduysa çaldı
banner971

Lefkoşa’da, Kemal Şemiler Caddesi’nde bulunan bir binanın bodrum katında muhafaza edilen bir şahsa ait buzdolabı, fırın, su sebili ve üçlü koltuk çalındı. Meselede zanlı olarak görülen 59 yaşındaki Deniz Dayanç tutuklandı. Dayanç dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 25 Ekim 2024 tarihi saat 10.00 raddelerinde Kemal Şemiler Caddesi Kermiya'da bulunan bir apartmanın bodrum katında zanlının U.G.’ye ait toplam değerleri 20.000 TL olan 1 adet Vestel buzdolabı, 1 adet Vestel marka fırın, 1 adet fuji marka su sebili ve 1 adet üçlü kahverengi renk deri koltuk sirkat ettiğini söyledi. Polis, yapılan soruşturma ve incelenen kamera görüntülerinden zanlının konu eşyaları sirkat edip KL 536 plakalı Isuzu kamyonet araçla taşıdığının tespit edildiğini açıkladı. Polis, aynı tarihte zanlının tutuklandığını ifade etti. Polis, zanlının suçunu itiraf ettiğini, eşyaların zanlının Minareliköy’deki ikametgahında bulunarak emare alındığını belirtti.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 50 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 500 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve  haftada 1  gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.