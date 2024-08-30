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Bisiklet sürücüsünün hayati tehlikesi sürüyor

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Lefkoşa’da Ahmet Şanverdi’nin aracıyla çarptığı bisiklet sürücüsünün hayati tehlikesi sürerken, Şanverdi’ye dört gün daha tutukluluk verildi

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Bisiklet sürücüsünün hayati tehlikesi sürüyor
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Lefkoşa’da meydana gelen kazada bisiklet sürücüne çarparak ağır yaralayan salon araç sürücüsü Ahmet Şanverdi dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru, 25.08.2024 tarihinde saat 21.45 raddelerinde Lefkoşa’da Şht. Mustafa A. Ruso Caddesi boyunca YM 274 plakalı çift Kabinli aracı soldan birinci şerit içerisinde güney istikametine doğru kullanan zanlının seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan Haydar Aliyev Caddesi ile Özker Özgür Caddesi yol kavşağında bulunan Çangar Çemberine geldiğinde dikkatsiz bir şekilde çembere giriş yapması sonucu, o esnada sağından gelip doğu istikametinde çemberi dolaşmakta olan Lefkoşa’da sakin Muhammad Ahsaan yönetimindeki bisikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştıklarını söyledi.

Polis memuru, kaza sonucu ağır yaralanan bisiklet sürücüsünün kaldırılmış olduğu Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Serviste yapılan ilk yardım tedavisinden sonra beyinde kanama teşhisi ile yoğun servisinde müşahede altına alındığını belirtti.

Polis memuru, YM 274 plakalı araç sürücüsü zanlının suçüstü tutuklanarak hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde kazayla ilgili kamera kaydı tespit ettiklerini söyledi. 

Polis memuru, yaralının yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğünü, doktorunun ilk günden daha iyi olduğunu ancak hayati tehlikesinin devam ettiğini söylediğini açıkladı. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının tutukluluk süresinin uzatılmasını talep etti.

Zanlının avukatı tespit edilen kazayla ilgili görüntünün içeriğini sordu.

Polis memuru, yaralının kardeşinin de bisikletle çemberde olduğunu, aracı fark edip, yol hakkı onlarda olmasına rağmen durduğunu, Muhammad Ahsaan’ın ise aracı fark etmeyip durmadığını ve kazanın gerçekleştiğini belirtti. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 4 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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