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Bisiklet sürücüsü yoğun bakımda

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Mağusa’da park halindeki araca çarpan bisiklet sürücüsü canından oluyordu

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Bisiklet sürücüsü yoğun bakımda

Park halindeki araca çarpan bisiklet sürücüsü yaralandı.
Önceki gün saat 07.30 sıralarında, Gazimağusa - Karpaz ana yolunun 11-12 kilometreleri üzerinde 61 yaşındaki Ahmet Ersoy Hıdıroğlu, yönetimindeki bisiklet ile Karpaz istikametine doğru tehlikeli bir şekilde seyrettiği sırada gidiş istikametine doğru yolun solunda atık asfalt içerisinde arızalanıp 27 yaşındaki Bedran Uçak tarafından park halinde bırakılan LH 862 plakalı çift kabin aracın sağ arka kısmına çarptı.
Kaza sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk yardım tedavisine müteakip, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
 
 
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