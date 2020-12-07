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Bisiklet sürücüsü ölümden döndü

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Lefkoşa’da Devpa çemberi yakınlarında aracın çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı

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Bisiklet sürücüsü ölümden döndü
Lefkoşa’da dün akşam aracın çarptığı 63 yaşındaki bisiklet sürücüsü Ramazan Altay yaralandı. Kaza saat 18.00 sıralarında Şht Ecvet Yusuf Caddesi üzerinde Devpa çemberi yakınlarında meydana geldi.
22 yaşındaki Mehmet Günen, yönetimindeki MC 625 plakalı salon araçla Devpa çemberine doğru seyrederken o esnada bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 63 yaşındaki Ramazan Altay’a çarptı.
Kaza sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü Ramazan Altay kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.
Kaza anı ile ilgili vieoyu aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:
https://www.facebook.com/327767967259221/videos/220236489618930

 
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