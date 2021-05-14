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Bisiklet sürücüsü eziliyordu

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Bisiklet sürücüsü eziliyordu

Gazimağusa'da dün akşam üzeri meydana gelen trafik kazasında 28 yaşındaki bisiklet sürücüsü yaralandı.

Polisin açıklamasına göre, kaza saat 16.30 sıralarında, Jophet Seukam Miaffo'nın (E-28), kullanımındaki bisikletle cadde üzerinde yolun sağından kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada o esnada karşı istikametten gelen Timur Özdemir Demiralp (E-39) yönetimindeki MJ 206  plakalı araçla çarpışması sonucu meydana geldi.

Kazada yaralanan bisiklet sürücüsünün kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

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