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Bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

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Mağusa’da dün beton mikserinin çarptığı bisiklet sürücüsü 67 yaşındaki Yeter Kayhan ağır yaralandı.

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Bisiklet sürücüsü ağır yaralandı
 
Kaza saat 18:10 sıralarında, Gazimağusa'da 15 Ağustos Bulvarı üzerinde meydana geldi.
43 yaşındaki, Hüsnü Aykut, yolun solunda park halinde bulunan kullanımındaki JE 377 plakalı beton mikseri ile batı istikametine doğru hareket ettiği sırada o esnada aynı istikamete doğru bisikleti ile seyreden 67 yaşındaki Yeter Kayhan’a çarptı.
Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan bisiklet sürücüsü Yeter Kayhan kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.
 
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