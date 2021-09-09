Bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

Mağusa’da dün beton mikserinin çarptığı bisiklet sürücüsü 67 yaşındaki Yeter Kayhan ağır yaralandı.



Kaza saat 18:10 sıralarında, Gazimağusa'da 15 Ağustos Bulvarı üzerinde meydana geldi.

43 yaşındaki, Hüsnü Aykut, yolun solunda park halinde bulunan kullanımındaki JE 377 plakalı beton mikseri ile batı istikametine doğru hareket ettiği sırada o esnada aynı istikamete doğru bisikleti ile seyreden 67 yaşındaki Yeter Kayhan’a çarptı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan bisiklet sürücüsü Yeter Kayhan kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.

