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Birinci ailesinin acı günü

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Birinci ailesinin acı günü
Lefkoşa'nın tanımış ailelerinden Birinci ailesinin acı günü.
Ertan Birinci ve Küfi Birinci'nin teyze oğulları olan Hasan Kufi Okay dün uzun süredir mücadele ettiği kansere yenilerek hayata veda etti.
Uzun yıllar trafik konusunda uzman olarak hizmet veren ve şöför okullarında da görev yapan Hasan Okay, KKTC Şoför Okulları Birliği’nde de uzun yıllar görev almıştı.
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