banner913
banner932
23. Zeytinlik Zeytin Festivali başladı
23. Zeytinlik Zeytin Festivali başladı
10 0
Hedef, Avrupa’dan daha fazla turist çekmek
Hedef, Avrupa’dan daha fazla turist çekmek
16 0
 
Başbakan Üstel Anıtkabir’i ziyaret etti
Başbakan Üstel Anıtkabir’i ziyaret etti
23 0
Lion Kids Fest’in ikincisi 5 Ekim’de
Lion Kids Fest’in ikincisi 5 Ekim’de
25 0
İngiliz parlamenterlere yönelik iddialar, Kıbrıs Türklerine yönelik sindirme politikasının bir parçası
İngiliz parlamenterlere yönelik iddialar, Kıbrıs Türklerine yönelik sindirme politikasının bir parçası
26 0
Küçük cimnastikcilerden Türkiye Şampiyonası’nda tarihi başarı
Küçük cimnastikcilerden Türkiye Şampiyonası’nda tarihi başarı
28 0
Girne Bölgesi’nde “Gönüllü Acil Müdahale Birimleri” için toplantı
Girne Bölgesi’nde “Gönüllü Acil Müdahale Birimleri” için toplantı
23 0
banner1032

Biri tutuklu diğer serbest

banner1020

Lefkoşa’da üzerinde uyuşturucu madde bulunan Mervan Bolat'ın cezaevine gönderilmesine, Ramazan Çember'in ise teminatla serbest kalmasına karar verildi

banner1045
Biri tutuklu diğer serbest
banner971

Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu madde tasarrufu ve alma suçlarından tutuklanan Mervan Bolat ile Ramazan Çember dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 24 Eylül 2024 tarihinde Ramazan Çember’in tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna yönelik alınan ihbar üzerine harekete geçtiklerini söyledi. Polis, saat 16.30 sıralarında Küçük Kaymaklı’daki iş yerinde tespit edilen zanlının üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının sorgusunda uyuşturucuyu Mervan Bolat’ın evine giderek aldığını söylediğini aktardı. Polis, zanlı Bolat’ın da aynı gün tutuklandığını, iş yerinde yapılan arama sırasında narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine, merdiven altında gizlenmiş 2 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu anlattı.  Polis, zanlının uyuşturucuyu 20 Eylül’de aranan bir şahıstan 5 gram olarak aldığını, bir kısmını içtiğini itiraf ettiğini kaydetti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını Mervan Bolat’ın 2024 yılı Ocak ve Temmuz aylarında benzer meseleden tutuklanıp, teminata bağlandığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Polis, zanlı Çember’in ise uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlı Çember’in yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 30 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2  kefilin 400’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Yargıç, Bolat’ın ise 45 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi. 

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.