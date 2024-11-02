Biri gözcülük yaptı, diğer yaktı

Haspolat’ta bir apartman dairesinin kundaklanması ve dairede kalan 24 yaşındaki Gana'lı Derrick Bamfo Ampomah’ın yanarak hayatını kaybetmesiyle ilgili “adam öldürme” suçuyla başlayan soruşturma, “taammüden adam öldürme” suçuna doğru ilerliyor Polis, zanlılar Elmughrab ve Ghazalı’nın zanlı Tutar'ın sahibi olduğu apartmana çeşitli defa girdiklerini, zanlı Elmughrab’ın gözcülük yaptığını, diğer zanlı Ghazalı’ın saf alkolü merdiven boşluğundaki eşyaların üzerine döküp ateşe verdiğini açıkladı. Polis, zanlı Elmughrab'ın arabasını ve telefonunu sakladığını ancak bulunduğunu ve şifresini vermediğini vurguladı

Haspolat’ta 23 Ekim’de bir apartmanın giriş kısmında, merdiven boşluğundaki eşyaların ateşe verilip bir kişinin ölümüne ve bir kişinin de ağır yaralanmasına sebep olmakla suçlanan zanlılar 25 yaşındaki Sakher Mansour Abdul Elmughrab, 20 yaşındaki Illias El-Ghazalı ve söz konusu apartmanın sahibi 42 yaşındaki Mustafa Tutar, yedi günlük tutukluluğun ardından bugün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkeme, “adam öldürme, kundaklama, binalardaki eşyaları ateşe verme ve ağır yaralama” suçlamalarıyla ilgili tutuklanan zanlıların, yedi gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Meselenin Tahkikat Memuru Müfettiş Muavini Ömer Faruk Şengil, zanlıların “adam öldürme, kundaklama, binalardaki eşyaları ateşe verme ve ağır yaralama” suçlamalarıyla metalder olduğunu ifade etti.

Tahkikat Memuru Şengil, zanlılar Sakher Mansour Abdul Elmughrab ve Illias El-Ghazalı’nın Haspolat’ta zanlı Mustafa Tutar'ın sahibi olduğu apartmanın içerisine muhtelif defa girdiklerini, zanlı Mansour Abdul Elmughrab’ın gözcülük yaptığını, diğer zanlı Illias El-Ghazalı’ın ise birlikte aldığı saf alkolü apartmanın giriş kısmında, merdiven boşluğundaki eşyaların üzerine döküp ateşe vermek suretiyle konu binayı kundakladıkları belirtti.

Tahkikat Memuru Şengil, zanlıların yangın neticesinde, apartmanın 6 nolu dairesinde ikamet eden 24 yaşındaki Derrick Bamfo Ampomah’ın yaşamını yitirmesine, 24 yaşındaki Jonathan Maukle Adjabeng'in ise ağır şekilde yaralanmasına sebep olduklarını dile getirdi.

Meseleyle ilgili bağlantısı olduğu düşünülen zanlı Mustafa Tutar’ın de tutuklandığını kaydeden Tahkikat Memuru Şengil, tüm zanlıların gönüllü ifade verdiğini dile getirdi.

Tahkikat Memuru Şengil, olay yerinin yakınlarında bulunan boş arazide DVR kamera kayıt cihazının bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

25 Ekim’den bu yana 15 ifade ve bir gönüllü ifade temin edildiğini belirten Tahkikat Memuru Şengil, zanlı Mustafa Tutar’ın gönüllü ifadesini avukatı huzurunda verdiğini söyledi.

Toplam yedi kamera görüntüsünün alındığını ve kamera görüntülerinin detaylı bir şekilde inceleceğini kaydeden Tahkikat Memuru Şengil, boş arazide bulunan DVR kayıt cihazındaki parmak izi ile cihazın söküldüğü yerde avuç içi izinin zanlı Mansour Abdul Elmughrab ile uyuştuğunu aktardı.

Yangının meydana geldiği apartmanın damında bir ayak izi tespit edildiğini belirten Tahkikat Memuru Şengil, söz konusu izin terlik izi olduğunu ve iz bırakılan terliğin zanlı Mansour Abdul Elmughrab’ın evinde bulunarak emare alındığını kaydetti.

Zanlı Mansour Abdul Elmughrab'ın tam bir suçluluk psikolojisi içinde arabasını ve telefonunu sakladığını ancak bulunduğunu kaydeden Tahkikat Memuru Şengil, “Telefon şifresini vermedi. Bize doğruları anlatmadı. Zanlı Mansour Abdul Elmughrab ile zanlı Mustafa Tutar arasında kısa bir telefon görüşmesi var.” dedi.

Tahkikat Memuru Şengil, zanlı Illias El-Ghazalı’nın gönüllü ifade vererek polise yardımcı olduğunu belirtti.

Soruşturmada çok mücadele vererek bazı bilgileri temin edip tahkikata devam ettiklerini ifade eden Tahkikat Memuru Şengil, tahkikatın seyrinin “taammüden adam öldürmeye” doğru gittiğini aktardı.

Alınacak bir çok ifade ve incelenmesi gereken kamera görüntülerinin olduğunu belirten Tahkikat Memuru Şengil, zanlıların yedi gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı avukatları, yedi günlük ek tutukluluğa itiraz etti.

Mahkemede söz alan zanlı Mansour Abdul Elmughrab ile Mustafa Tutar’ın avukatı Çağdaş Par, tahkimat memuruna bazı sorular yöneltti, iddialarda bulundu.

Avukat Par, Haspolat’ta yangının çıktığı apartmanda halen kalan insanların olduğunu söyledi, Tahkikat Memuru Şengil de “Orada biri kalmaz.” dedi.

“Bölgede kameralar var, hepsini aldınız mı? Olayın olduğu saatlerde zanlı Mustafa Tutar nerededir? Zanlı Mustafa Tutar'ın açık ifadesi ile gönüllü ifadesini karşılaştırdınız mı? Zanlıların birbirleri aleyhine söylediği bir şey var mı?” şeklinde sorular yönelten Avukat Par, müvekkili Mustafa Tutar'ın verdiği gönüllü ifadede suçlamaları kabul etmediğini aktardı.

Avukat Par’ın bir sorusu üzerine Tahkikat Memuru Şengil, zanlı Mansour Abdul Elmughrab’ın evine gidildiğini ve evinde fenalık geçirdiğini kaydetti.

Avukat Par, yedi günlük ek tutukluluk talebinin zanlılara eziyet çektirmek için olduğunu iddia etti.

Zanlı Mustafa Tutar’ın avukatı Ömer Güran da, “8 günde 45 ifade aldınız. Tüm zanlılar gönüllü ifade verdi. Yedi kamera görüntüsü ile telefonları emare olarak aldınız. Bu tahkikatta arayıp bulacağınız daha ne kaldı?” diye sordu, Tahkikat Memuru Şengil de, zanlıların serbest kalması halinde her şeye etki edebileceklerini dile getirdi.

“Hayatın olağan akışı içerisinde bir şahıs kendi apartmanını yakar mı? Yakılan bu apartman sigortalı mıydı? Apartmanın yanmasında zanlı Mustafa Tutar’ın bir menfaati var mıdır?” şeklinde sorular yönelten Avukat Güran, yedi günlük sürenin çok olduğunu, üç günlük sürenin yeterli olacağını söyledi.

Huzurunda verilen şehadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların yedi gün daha tutuklu kalmasına ayrıca zanlı Mansour Abdul Elmughrab’ın tam teşekküllü bir devlet hastanesinde doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.