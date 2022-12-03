Lefkoşa Güzelyurt Anayolu’nda iki araç çarpıştı, biri çocuk iki kişi yaralandı



Lefkoşa Güzelyurt Anayolu’nda Alayköy mevkiinde dün öğle saatlerinde meydana gelen kazada biri çocuk iki kişi yaralandı

Kaza, saat 12:30 sıralarında, Kemal Deniz Caddesi üzerinde meydana geldi.

Kuzey istikametine doğru yönetimindeki EP 121 salon araçla seyreden 25 yaşındaki Zeynep Demir, Lefkoşa Güzelyurt Anayolu üzerindeki Alayköy Çemberine geldiğinde o esnada çemberden Güzelyurt’a doğru sol şeritte ilerleyen 25 yaşındaki Mehmet Ali Bozkurt yönetimindeki UC 195 plakalı van araçla çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan EP 121 plakalı araç sürücüsü Zeynep Demir ve araçta yolcu olarak bulunan 4 yaşındaki Fatma Nur Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındı

