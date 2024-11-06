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Biri cezaevine gitti, ikisi serbest kaldı

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Lefkoşa’da araç içinde uyuşturucuyla yakalanan Ersun Kırcal, geçmişte de benzer sabıkaları olduğu için cezaevine gönderilirken, yine aynı araçta uyuşturucuyla yakalanan Ömür Emirsoylu ve Bülent Kalkan ise teminatla serbest kaldı

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Biri cezaevine gitti, ikisi serbest kaldı
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Lefkoşa’da Kemal Şemiler Caddesinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube ve Gönyeli Polis Karakolu’nda görevli bir polis ekibi tarafından gerçekleştirilen Huzur Operasyonu kapsamında araçlarında uyuşturucu bulunarak tutuklanan Ersun Kırcal, Ömür Emirsoylu ve Bülent Kalkan dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, 26 Ekim 2024 tarihinde saat 23.00’da Lefkoşa’da Kemal Şemiler Caddesinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube ve Gönyeli Polis Karakolu’nda görevli bir polis ekibi tarafından gerçekleştirilen Huzur Operasyonu kapsamında Ersun Kırcal’ın yönetiminde ve  Ömür Emirsoylu ile Bülent Kalkan’ın yolcu olarak bulunduğu JK 462 plakalı araç kontrol amaçlı durdurulduğunu söyledi.

Polis, akabinde zanlı Kırcal’ın tasarrufunda yaklaşık 5 gram ağırlığında Methamfetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yaklaşık bir gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, Emirsoylu’nun tasarrufunda yaklaşık bir gram ağırlığında Methamfetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, Kalkan’ın tasarrufunda ise içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan mavi renk bir kısmı kırık cam boru ile yaklaşık bir gram ağırlığında Methamfetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile JK 462 plakalı aracın orta konsolunda içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan şeffaf cam pipo bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Polis zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandığını ve 2 kez mahkeme huzuruna çıkarılıp toplamda 9 gün tutukluluk süresi alındığını söyledi. Polis, bu süre içerisinde ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini belirtti. Polis mesele ile ilgili yürütülen soruşturmanın zanlıların etki edebileceği oranda tamamlandığını, zanlı Ersun Kırcal’ın benzer sabıkalarının yanı sıra askıda başka davası bulunduğunu belirterek davalarında hazır bulunmaları maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlı Ersun Kırcal'ın sabıkalarını ve askıda başka teminatı bulunmasını da dikkate alarak 2 ayı aşmayacak bir süreyle hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine, diğer zanlıların ise davalarında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunmaları, 30 bin TL nakit teminat yatırmaları ve KKTC vatandaşı muteber birer kefil 600 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi. 

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