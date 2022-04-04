Biri ağır altı yaralı

İskele- Havaalanı anayolunda sağ şeride geçen araç, karşıdan gelen araçla çarpıştı. Kazada biri ağır altı kişi yaralandı. Yaralılar arasında 6 ve 2 yaşlarında iki çocuk da bulunuyor

İskele- Havaalanı arasındaki anayolda iki aracın yüz yüze çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında biri ağır altı kişi yaralandıKaza dün saat 12:30 raddelerinde meydana geldi.49 yaşındaki İhsan Yazıcı, İskele- Havaalanı anayolu 1-2 km’ leri arasında, yönetimindeki GB 898 plakalı salon araç ile İskele istikametinden Lefkoşa istikametine doğru seyrederken, dikkatsizliği ve ihmalkarlığı neticesinde yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan 69 yaşındaki Mohammad Ashfag Saleemı yönetimindeki ZUB 837 plakalı araç ile çarpıştı.Kazada GB 898 plakalı araç sürücüsü İhsan Yazıcı ile ZUB 837 plakalı araç sürücüsü Mohammad Ashfag Saleemı ve ayni araçta yolcu olarak bulunan 34 yaşındaki Saira Muftı, 6 yaşındaki Soraya Muftı, 2 yaşındaki Fazl Muftı hafif ve 67 yaşındaki Nasim Saleemı ise ağır yaralı olarak Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.