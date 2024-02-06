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Biri 624 gün, diğeri 294 gündür kaçak

Haspolat’ta polisler tarafından yapılan kontrolde Afrika uyruklu bir kişinin 624 gün, diğerinin ise 294 gündür KKTC’de kaçak yaşadığı tespit edildi

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Biri 624 gün, diğeri 294 gündür kaçak
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Ülkede kaçak yaşam sürdükleri tespit edilerek tutuklanan Oluwaseun Olamide Adedıre ve Favour Toluwanimi Adedejı dün mahkemeye çıkarıldı.
Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru olguları aktardı. Polis, 4 Şubat 2024 tarihinde saat 11.00 raddelerinde Haspolat’ta bir polis ekibince yapılan kontrol neticesinde Oluwaseun Olamide Adedıre ve Favour Toluwanimi Adedejı’in ülkede kaçak yaşam sürdüklerinin tespit edildiğini belirtti.
Polis, Oluwaseun Olamide Adedıre’nin 16 Nisan 2023 tarihinden itibaren toplam 294 gün, Favour Toluwanimi Adedejı’in ise 21 Mayıs 2022 tarihinden itibaren toplam 624 gün KKTC'de ikamet izinsiz kaldıklarını belirtti.
Polis zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti. Yargıç, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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