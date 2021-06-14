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Birçok suçlu yargılanmayı bekliyor

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Ülkede adam öldürmeye teşebbüs, ciddi darp gibi infial yaratan olayların sanıkları hala daha yargılanmak için bekliyor.

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Birçok suçlu yargılanmayı bekliyor

Aynı suçlardan daha önce ceza alıp hapis yatanlar ve yine ağır suç işleyen bazı zanlılar yargı sürecinin uzaması nedeniyle teminatla serbest şekilde dolaşıyorlar.
Güzelyurt’ta adam yaralayan Hüsnü Durusoy, Güzelyurt’ta satırla saldırı olayının zanlısı Ulusay Fellahoğlu, kavga ve mekan basma olayının zanlısı Şevket Aykut Tukyu, adam öldürmeye teşebbüs eden Hasan Kani, aracıyla kasten adama çarpan Hamit Sacar gibi birçok suçlu uzun zamandır yargılanmayı bekliyor.
Yine Taner Öztaş’a saldıran Ekrem Cümbezli, Ahmet Karabulut, Yılmaz Tip, Kayhan Tip, Salih Özçırak ve Nevzat Volkan gibi isimlerin yargılanması da tamamlanmadı.
 
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