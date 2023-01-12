Birçok iş insanını dolandırmakla suçlanıyor

Birçok iş insanını dolandırdığı ileri sürülen Erkut Hafız, polis tarafından arandığı kendisine bildirildikten sonra Ledra Palas Sınır Kapısı’ndan Güney’e geçmek isterken tutuklandı

İki ayrı iş insanına aynı forklifi satarak, sahtekarlıkla 479 bin TL temin etmekle suçlanan zanlı Erkut Hafız tutuklandı.

“Sahtekarlıkla Para Temini” suçlamasıyla tutuklanan zanlı Erkut Hafız, dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İsmail Çarık, zanlı Erkut Hafız’ın Sahtekarlıkla Para Temini suçuyla methaldar olduğunu kaydetti. İsmail Çarık, zanlı Erkut Hafız’ın 29.09.2022 tarihinde Haspolat’ta HGS LTD isimli kendisine ait şirkete ait forklifti fatura ile iş insanı Üzeyir Altuntaş’a 92 bin 800 TL, hem de iş insanı Osman Arı’ya 25 bin STG karşılığında sattığına vurgu yaptı. Çarık, zanlı Erkut Hafız’ın aleyhine yapılan şikayetler sonrası 10.01.2023 tarihinde derdest emri temin edilip, polis tarafından telefonla karakola çağrıldığını ancak zanlının Ledra Palas Sınır Kapısı’ndan çıkış yapmak isterken tutuklandığını kaydetti. Zanlı Erkut Hafız’ın gönüllü ifade verdiğini belirten Çarık, Osman Arı’dan 17 bin sterlin aldığını beyan ettiğini söyledi.

Çarık, zanlının aleyhinde iki gün ek tutukluluk talep etti. Yargıç Nil Elodie Çeliker, talebi onayladı.



