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Bir yıldır kaçak yaşıyordu

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Polis tarafından pasaportunda yapılan kontrolünde ülkede bir yıldır kaçak yaşadığı ortaya çıkan Afrika uyruklu Jennifer Chıoma Maduagwu tutuklandı. Zanlı, 6 aylık bir çocuğu olduğunu söylese de cezaevine gitmekten kurtulamadı

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Bir yıldır kaçak yaşıyordu
 
 
 
Ülkemizde kaçak olarak bulunduğu tespit edilen zanlı Jennifer Chıoma Maduagwu tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkedeme yeminli şahadet veren polis memuru Doğukan Can, zanlı Jennifer Chıoma Maduagwu’nun 05.10.2022 tarihinde Lefkoşa Adli şubede yapılan soruşturmada pasaportunda yapılan kontrolünde 22.11.2021 tarihinden itibaren KKTC'de ikamet izinsiz olduğunun belirlendiğini söyledi.
Polis, adı edilen zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis, aynı gün İçişleri Muhaceret Amirliğinden yapılan soruşturmada Zanlının 23.09.2021 tarihinde 60 gün vize izni ile KKTC'ye geldiğini 22.11.2021 tarihinden itibaren KKTC'de ikamet izinsiz bulunduğu ve muhaceret işlemlerini tamamlamadığının tespit edildiğini söyledi.
Polis, zanlının aleyhinde başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve KKTC'de herhangi bir yasal statüsü bulunmadığını belirtip, 1 ayı geçmeyen bir süre merkezi cezaevinde tutuklu kalmasını talep etti.
Zanlı, 6 aylık bir çocuğu olduğunu söyleyerek, tutukluluk talebine itiraz etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 15 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.
 
 
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