banner762
banner815
6 0
“Hayata bağlanması için dualarımıza ihtiyacı var
“Hayata bağlanması için dualarımıza ihtiyacı var"
9 0
 
Kartingciler Cemsa’da kozlarını paylaştı
Kartingciler Cemsa’da kozlarını paylaştı
12 0
Meral Özdenkçi Anı Maçı Lefke’nin
Meral Özdenkçi Anı Maçı Lefke’nin
41 0
Gönyeli Belediyesi yeni eğitim yılı öncesi hazırlıklarını tamamladı
Gönyeli Belediyesi yeni eğitim yılı öncesi hazırlıklarını tamamladı
6 0
Masa Tenisi’nde U15’lerde Tuğra ve Liva şampiyon
Masa Tenisi’nde U15’lerde Tuğra ve Liva şampiyon
19 0
KTSYD Kupası'nda Değirmenlik fırtınası
KTSYD Kupası'nda Değirmenlik fırtınası
35 0
banner797

Bir yıldır kaçak yaşıyordu!

banner476

Lefkoşa- Güzelyurt anayolunda yapılan kontrolde tasarrufunda bıçak bulunan Afrika uyruklu Junius Mulbah tutuklandı. Zanlının KKTC’de bir yıldır kaçak yaşadığı ortaya çıktı

banner825
Bir yıldır kaçak yaşıyordu!

 
Lefkoşa- Güzelyurt anayolunda yapılan kontrolde tasarrufunda bıçak bulunan zanlı Junius Mulbah tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Güzelyurt Polis Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Hasan Sönmez, gerçekleştirilen  kontrolde Lefkoşa- Güzelyurt anayolu üzerinde zanlı Junius MULBAH JR'ın 11 Eylül 2022 tarihinde, saat 01.15 raddelerinde tespit edildiğini belirterek, zanlının kullanımında bulunan JP 297 plakalı salon araçta yapılan aramada ağız uzunluğu 11 cm, toplam uzunluğu ise 24 cm olan sivri uçlu bıçağın bulunarak emare olarak zapt edildiğini kaydetti. Zanlının muhaceret kaydıyla ilgili yapılan araştırmada 30 Eylül 2021'den bu yana toplamda 346 gün ikamet izinsiz ikamet ettiğinin anlaşıldığını vurgulayan Sönmez, soruşturmanın yeni başladığını söyledi. Sönmez, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi adına zanlının aleyhine 3 gün tutukluluk emri talep etti.
Huzurunda verilen şehadeti değerlendiren Yargıç Aysu Çakan Alakan, istenilen tutukluluk emrini verdi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.