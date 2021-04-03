Bir yaya daha trafiğe kurban

Girne - Güzelyurt Anayolunda akşam saatlerinde dikkatsiz sürücü nedeniyle meydana gelen kazada bir yaya hayatını kaybetti.

Polisten verilen bilgiye göre kaza Bugün saat 20.00 sıralarında Girne - Güzelyurt Anayolunun 13-14 km üzerinde 73 yaşındaki Anthony EDWARD yönetimindeki NY 377 plakali araç ile dikkatsizce Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada o esnada yolun güney kısmında Girne istikametine doğru yaya olarak yürümekte olan 60 yaşındaki David SHEPHERD'e çarpmasıyla yaşandı. Kaza sonucu yaya David SHEPHERD kaza yerinde yaşamını yitirdi.