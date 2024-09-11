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“Bir tane dahi sahte diplomayla ilgili davamız yok”

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KSTBÜ’de sahte diploma ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan okulun genel sekreteri ve hissedarlarından Serdal Gündüz ile asistanı Berk Özbek’le ilgili dava, 30 Eylül'e ertelendi. Gündüz’ün avukatı “Bir tane dahi sahte diplomayla ilgili davamız yok” dedi

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“Bir tane dahi sahte diplomayla ilgili davamız yok”
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Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesinde meydana gelen sahte diploma ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak yargılanan okulun genel sekreteri ve hissedarlarından Serdal Gündüz ile asistanı Berk Özbek dün yeniden Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi huzuruna çıkarıldı.

Dava, 30 Eylül'e ertelendi.

Mahkemede söz alan sanık Serdal Gündüz’ün avukatı Doğa Zeki, dosyalarla ilgili ciddi problem olduğunu, savcı ile görüştüğünü, süreye ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Gelmesini bekledikleri birçok dosya olduğunu kaydeden Zeki, “Sahte diploma meselesiyle ilgili teminat süresi doldu ancak bir tane dahi sahte diplomayla ilgili davamız yok” dedi.

Sanık Berk Özbek’in avukatı Hasan Yücelen ise henüz evrakları alamadıklarını söyledi.

Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz ise tüm dosyaların eylül sonu geleceğini belirtti.

Ağır ceza heyeti, davayı 30 Eylül 2024 tarihine erteledi.

Sanıklar aleyhinde “sahtekarlıkla para temini”, “dolandırıcılık”, “sahte belge düzenleme ve tedavüle sürme”, “hesaplarda hile ve sahtekarlık yapma”, “suç geliri aklama”, “ödeme emrini tahrik”, “müstahdem tarafından sirkat” suçlamaları bulunuyor.

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