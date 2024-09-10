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Bir ölümlü kaza daha...

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Bir ölümlü kaza daha...
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Girne - Değirmenlik dağyolunda az önce meydana gelen kaza sonucunda bir kamyonet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Polisten verilen bilgiye görew, saat 15.00 sıralarında, Girne -Değirmenlik Anayolunun gölet mevkii yakınlarında, bir kamyon araç ile kamyonet aracın çarpışması sonucu, kamyonet araç sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi..

Meydana gelen kaza nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor
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