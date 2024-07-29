banner913
banner932
Korhan Saygıner Letafet’te unutulmaz bir gece yaşattı
Korhan Saygıner Letafet’te unutulmaz bir gece yaşattı
15 0
Feyzioğlu görevinden alındı
Feyzioğlu görevinden alındı
42 0
 
"Artık kimse trafikte ölmesin"
19 0
Şampiyon Levent erkekleri
Şampiyon Levent erkekleri
35 0
Buse’ye büyük destek
Buse’ye büyük destek
37 0
2 trafik kazasında 2 yaralı, 1 tutuklu
2 trafik kazasında 2 yaralı, 1 tutuklu
97 0
Ülke genelindeki trafik denetimlerinde 374 sürücü rapor edildi
Ülke genelindeki trafik denetimlerinde 374 sürücü rapor edildi
27 0
banner1032

Bir ölümlü iş kazası daha

banner1020

banner974
Bir ölümlü iş kazası daha
banner971
Girne’de faaliyet gösteren bir otelde çalışan 29 yaşındaki Lahiru Priyadarshana Perera Kumbukage, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. "Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme" suçlamasıyla bir kişi tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, olay, dün gece saat 21.00 sıralarında meydana geldi.
Lahiru Priyadarshana Perera Kumbukage, jetwash makinesiyle temizlik yaptığı sırada, priz başlığı olmayan jetwash makinesine ait kabloyu, uzatma kablosunun prizine takmaya çalıştığı esnada elektrik akımına kapıldı.
Olay yerinde yaşamını yitiren Kumbukage’nin ölüm sebebi, yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.
Polis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında M.Ş.(E-56), tutuklandı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.